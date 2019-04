Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfall

Fahrer eines Motorrollers bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Wachtendonk (ots)

Am Sonntag (28. April 2019) gegen 19.40 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus Wachtendonk in einem Ford Ranger auf der Meerendonker Straße in Richtung Wachtendonk. Als der 26-Jährige an einer Kreuzung die Kempener Straße geradeaus überqueren wollte, stieß er mit einem von rechts kommenden Motorroller (150ccm) der Marke Piaggio zusammen. Mit dem Motorroller war ein 60-jähriger Mann aus Viersen auf der vorfahrtsberechtigten Kempener Straße in Richtung Kempen unterwegs. Der 60-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der 26-Jährige erlitt einen Schock. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge sicher. Die Unfallstelle war bis gegen 21.00 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell