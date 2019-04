Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Wohnung, 2 Täter flüchtig

Goch (ots)

Am Freitag 26.04.2019 gegen 23:11 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen einer gläserenen Balkontüre in die in der ersten Etage gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Bahnhofplatz. Zeugen beobachteten zwei Personen, die vom Balkon herunter kletterten und in Richtung Parkstraße flüchteten. Beide Personen werden als männlich, schlank, bekleidet mit schwarzer Lederjacke und heller Jeansjacke beschrieben. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu den flüchtigen Personen, bitte an die Polizei in Goch unter Telefon: 02823-1080

