Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Autofahrer hatte Schutzengel

Straelen (ots)

Mit seinem Schutzengel war am Ostermontag ein 19jähriger Autofahrer aus Straelen unterwegs. Auf der Maasstraße in Höhe des Ortsausgangs von Auwel-Holt kam er gegen 08.50 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Polo nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte zunächst in die Baustelle einer Elektrobaufirma. Im Anschluss überschlug er sich mit seinem Fahrzeug mehrfach. Der junge Mann klagte über Schmerzen im Halsbereich und im linken Arm und wurde vorsorglich in das Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.(SI)

