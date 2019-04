Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen.

Rees (ots)

Am Freitag den 19.04.2019 gegen 15:40 Uhr befuhr ein 33 Mann aus den Niederlanden zusammen mit seiner 34 jährigen Beifahrerin in einem VW Golf die Anholter Straße (L 459) von der Ortslage Vehlingen aus kommend in FR Millinger Straße (L 458). An der Einmündung zur Millinger Straße beabsichtigte der 33 Jährige mit seinem PKW nach links in Fahrtrichtung B67 abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 39 jährigen Mann aus Rees, der mit seinem Hyundai Santa FE die Millinger Straße in Fahrtrichtung Millingen befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Dabei wurde die 34 Jährige Beifahrerin des VW schwer verletzt. Der 39 jährige Fahrzeugführer des Santa FE, sowie seine ebenfalls 39 jährige Beifahrerin und der 33 jährige VW Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort, wurden die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuder verbracht. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 15000 Euro geschätzt.

