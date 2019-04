Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

65-jähriger Autofahrer bei Zusammenstoß mit Transporter schwer verletzt

Kerken-Winternam (ots)

Am Donnerstag (18. April 2019) gegen 10.40 Uhr fuhr ein 40-jähriger Mann aus Dortmund in einem Renault Master aus Richtung B9 auf der Straße Neesendyck. Als er die Kreuzung Winternam geradeaus überqueren wollte, stieß er gegen die Seite eines von rechts kommenden VW Golf. In dem Golf war ein 65-jähriger Mann aus Kerken auf der vorfahrtsberechtigten Straße Winternam in Richtung Nieukerk unterwegs. Der 65-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Eine Lebensgefahr besteht für ihn nicht. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (ME)

