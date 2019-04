Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Diebstahl eines Pedelecs

Täter vermutlich gestört

Kleve-Kellen (ots)

Am Samstag (13. April 2019) gegen 0.30 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Heinrich-Bause-Straße ein Fenster an einem Gartenhaus auf. Sie entwendeten ein Pedelec aus dem Gartenhaus. Offensichtlich fühlten sich die Täter gestört und ließen ihre Beute im Garten an einem Zaun zurück. Eine Bewohnerin hatte zur Tatzeit verdächtige Geräusche gehört und eine Jalousie hochgezogen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

