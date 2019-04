Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannter zieht an Rucksack und verletzt 20-Jährigen durch Schläge schwer

Goch (ots)

Am Donnerstag (4. April 2019) gegen 3.00 bis 3.30 Uhr war ein 20-jähriger Mann aus Goch zu Fuß auf der Brückenstraße unterwegs. In Höhe der Apotheke an der Niersbrücke näherte sich eine unbekannte Person von hinten und zog an seinem Rucksack. Als der 20-Jährige sich umdrehte, schlug der Unbekannte ihm ins Gesicht und verletzte ihn schwer. Der Täter flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Er kann nicht beschrieben werden. Das Opfer musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Anzeige wurde dann am Montag erstattet.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

