Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Opel Tigra gestohlen

Kerken (ots)

Aus einer offenen Garage auf der Hochstraße in Aldekerk haben Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Mittwoch, 03.04.2019, einen verschlossenen Opel Tigra X-C, Farbe blau, mit Klever Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr dort abgestellt worden; die Tat wurde gegen 15.00 Uhr bemerkt. Die Kripo Geldern, Telefon 02821-1250, sucht Zeugen. (SI)

