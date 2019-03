Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Baucontainer

Werkzeugmaschinen entwendet

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Montag (11. März 2019) brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer ein und entwendeten verschiedene Werkzeugmaschinen. Die Baustelle befindet sich an der Kreuzung Mühlenstraße/Adolf-Kolping-Straße und ist mit einem Zaun gesichert. Die Täter entwendeten zwei Winkelschleifer, drei Bohrmaschinen, einen Akkuschrauber, eine Säge und ein Radio.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

