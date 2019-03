Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Autohaus

Geld aus Kassette entwendet

Kranenburg-Nütterden (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag (12. März 2019), 3.50 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Straße Im Hammereisen ein Fenster an einem Autohaus auf. Die Täter kletterten in das Gebäude. Sie durchsuchten den Verkaufsraum und mehrere Büros. Die Täter entwendeten Münzgeld aus einer Geldkassette. Bislang ist nicht bekannt, ob noch mehr entwendet wurde.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

