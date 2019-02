Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchter Einbruch in Doppehaushälfte

Uedem (ots)

In der Zeit von Freitag 15.02.2019, 16:00 Uhr bis Samstag 16.02.2019 16:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Doppelhaushälfte am Gartenring in 47589 Uedem einzudringen. Die Täter gelangten nicht ins Haus, da sie offensichtlich bei der Tatausführung gestört wurden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo in Goch unter Telefon 02823-1080

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell