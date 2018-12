Kerken-Nieukerk (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Freitag (30. November 2018), 07.15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft an der Straße An den Linden, indem sie eine Metalltür aufhebelten. Sie durchwühlten das Büro im Gebäude nach Diebesgut, entwendet wurde nach ersten Angaben jedoch nichts. Eine Zeugin gab an, einige Tage zuvor eine verdächtige Person im Laden gesehen zu haben. Der Mann habe sich sehr auffällig im Geschäft und auf dem Grundstück umgesehen. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 24 Jahre alt, ca. 175cm groß, dunkle, schulterlange und gelockte Haare. Der Mann trug ein Joggingoutfit, hatte eine große Reisetasche bei sich, die er auf dem Rücken trug und war mit einem Rennrad unterwegs.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

