POL-KLE: Uedem - 33-Jähriger fährt ohne Führerschein mit abgemeldetem Auto unter Drogeneinfluss

Uedem (ots) - Am Dienstag (27. November 2018) gegen 7.30 Uhr meldete ein Autofahrer der Polizei, dass auf der Straße Boxteler Bahn vor ihm ein Renault Megane mit Schlangenlinien fährt. Der Autofahrer gab der Polizei Standortmeldungen durch. Am Kreisverkehr Römerstraße/Gocher Straße in Kalkar hielten mehrere Polizeistreifen den Renault an. Der Fahrer des Renault, ein 33-jähriger Mann aus Bergen (Niederlande), war unter Drogeneinfluss gefahren. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Renault war nicht zugelassen und hatte gestohlene Kennzeichen aus dem Kreis Wesel. Außerdem fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusspistole und eine geringe Menge Drogen. Die Beamten stellten das Auto sicher, ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Verkehrsstrafverfahren gegen den 33-Jährigen ein. (ME)

