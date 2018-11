Emmerich (ots) - Am Dienstag (20. November 2018) gegen 19.00 Uhr bemerkte die Fahrerin eines grauen Mitsubishi ASX einen Schaden hinten rechts am Stoßfänger ihres Autos. Der Wagen war am Fahrbahnrand der Duisburger Straße geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

