Goch-Kessel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. November 2018) brachen unbekannte Täter am Seeweg in zwei benachbarte Einfamilienhäuser ein. An einem Haus hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Bislang ist nicht bekannt, ob aus dem zweiten Haus etwas entwendet wurde.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

