Kalkar-Grieth (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch (14. November 2018), 7.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Straße Am Sportplatz die Hecktüre eines weißen Transporters der Marke Iveco Daily auf. Die Täter entwendeten aus dem Laderaum verschiedene Werkzeugmaschinen. Vermutlich haben sie ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

