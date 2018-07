POL-KLE: 35 Fahrzeuge beschädigt - Randalierer wurde festgenommen

Emmerich am Rhein (ots) - Am Sonntag, 08.07.2018 gegen 06:00 Uhr beobachtete ein Zeuge auf der Nierenberger Straße einen jungen Mann, der mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigte. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte kurz darauf durch Beamte der PW Emmerich ein 24jähriger Emmericher auf der Nierenberger Straße in Höhe der Duisburger Straße festgenommen werden. Auf der Wallstraße, Am Löwentor, auf der Wassenbergstraße und Nierenberger Straße konnten bislang 35 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, die dem Tatverdächtigen zur Last gelegt werden. Dabei hatte er beispielsweise Spiegel abgetreten bzw. abgedreht oder Scheibenwischer umgeknickt. Gegen den stark alkoholisierten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen und Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Telefonnumer 02822 7830.

