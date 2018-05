Issum (ots) - Am Donnerstag (3. Mai 2018) gegen 18.45 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann aus Moers mit einem Linienbus auf der Gelderner Straße in Richtung Weseler Straße (Bundesstraße 58). Als der Busfahrer in die B58 abbiegen wollte, erfasste er einen von rechts kommenden 79-jährigen Pedelec-Fahrer aus Issum. Der 79-Jährige war auf dem vorfahrtsberechtigten Radweg der B58 in Richtung Issum unterwegs. Der Pedelec-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Linienbus wurde niemand verletzt. Der Radweg ist für beide Richtungen freigegeben und baulich von der Bundesstraße getrennt.

