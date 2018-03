POL-KLE: Rees- Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall/ Auto überschlägt sich

Rees-Haldern (ots) - Am Donnerstag (01. März 2018) gegen 15.30 Uhr fuhr eine 44-jährige Reeserin in ihrem Seat Ibiza den Heerener Weg in Richtung Herkener Weg. An der Kreuzung mit der Halderner Straße übersah sie den auf der bevorrechtigten Halderner Straße fahrenden Nissan eines 40-jährigen Reesers. Der 40-Jährige war zusammen mit seiner 12-jährigen Tochter und ihrer Freundin auf der Haldener Straße in Richtung Millingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß des Nissan mit dem von links kommenden Seat der 44-Jährigen. Der Nissan überschlug sich nach dem Zusammenstoß und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen im Nissan erlitten alle schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die 44-Jährige blieb unverletzt. Die schwer beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Die Halderner Straße war bis 17.15 Uhr zwischen der Alte Heerstraße und der Unfallstelle zum Zwecke der Unfallaufnahme voll gesperrt.

