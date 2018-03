POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Blauer LKW mit blauem Auflieger gesucht

Emmerich am Rhein (ots) - Am Donnerstag (01. März 2018) gegen 10.40 Uhr fuhr ein unbekannter LKW-Fahrer mit seinem blauen LKW inklusive blauem Auflieger auf der ´s-Heerenberger Straße aus Richtung Nollenburger Weg (Kreisverkehr)kommend in Richtung Haltestelle "Sandweg". In Höhe der Haltestelle musste ein entgegenkommender Linienbus, aufgrund einer Fahrbahnverengung halten. Der unbekannte LKW-Fahrer touchierte im Vorbeifahren den haltenden Bus und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Bei dem flüchtigen LKW soll es sich um einen blauen LKW mit blauem Auflieger handeln. Auf dem Auflieger sei ein weißes Logo zu erkennen gewesen.

Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell