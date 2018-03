POL-KLE: Goch - "Falsche Polizeibeamte" festgenommen

Goch (ots) - Am gestrigen Mittwoch (28. Februar 2018) erhielt die Klever Polizei den Hinweis auf einen aktuellen Fall der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" in Goch. Ein unbekannter Täter hatte eine 75-jährige Frau aus Goch angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Unter dem Vorwand, das Bargeld der Gocherin sicherstellen zu wollen, hatte er die 75-Jährige aufgefordert, eine größere Bargeldsumme abholbereit zu halten.

Zivile Polizeibeamte des Einsatztrupps observierten daraufhin das Haus der 75-Jährigen. Gegen 23.30 Uhr fuhr ein Audi langsam am Haus vorbei und parkte etwa 50 Meter entfernt. Die 75-Jährige öffnete kurz darauf die Haustür und hängte eine Plastiktüte von außen an die Türklinke. Anschließend stieg eine Frau aus dem Audi, nahm die Tüte an sich und stieg wieder ins Fahrzeug. Nachdem der Audi einige Meter gefahren war, griffen die Beamten zu und nahmen das Pärchen im Pkw fest. Im Audi saßen ein 36-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau, beide mit kosovarischer Staatsbürgerschaft. In der Plastiktüte, die 75-Jährige an die Türklinke gehängt hatte, befand sich Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden der 36-Jährige und die 27-Jährige noch am heutigen Tat dem Haftrichter vorgeführt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern aktuell an.

Die 75-jährige Gocherin war von dem vermeintlichen Polizeibeamten am Telefon so stark unter Druck gesetzt worden, dass sie völlig verstört den Anweisungen gefolgt war. Auf Grund ihres Zustandes musste die geschockte Seniorin in die Obhut von Familienangehörigen übergeben werden.

Hier noch einmal die Verhaltenshinweise der Polizei, die bei solchen Anrufen dringend zu beachten sind:

- Bei einem Anruf der Polizei erscheint NIE die Notrufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay.

- Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter oder -beamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Fragen Sie nach, ob es diese Person bei der Behörde gibt und wie Sie sie erreichen können.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder Geldinstituten.

- Wenn Sie solch einen Anruf bekommen haben, verständigen sofort die Polizei und Verwandte.

