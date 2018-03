POL-KLE: Issum- Unfallflucht/ Geparkter Ford Fiesta beschädigt

Issum (ots) - Am Mittwoch (01. März 2018) zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen Ford Fiesta, der an der Kapellener Straße in Fahrtrichtung Mühlenstraße am Fahrbahnrand parkte. Der unbekannte Autofahrer beschädigte den Ford vorne links an der Stoßstange und verließ die Unfallstelle unerlaubt.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell