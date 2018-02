Geldern (ots) - Am Dienstag (27. Februar 2018) gegen 6.15 Uhr stieß ein unbekannter Radfahrer mit einem braunen Skoda Octavia zusammen. Die 55-jährige Autofahrerin wartete an der Fürstenberger Straße und wollte in die Weseler Straße (Bundesstraße 58) abbiegen. Der Radfahrer war auf dem vorfahrtsberechtigten Radweg der B 58 in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach dem Sturz fuhr der Radfahrer in Richtung Innenstadt weiter.

Die Polizei sucht den unbekannten Radfahrer. Er war 30 bis 40 Jahre alkt, etwa 1,85m groß und schlank. Er trug einen neongelben Fahrradhelm und dunkle Kleidung. Der Unbekannte fuhr mit einem dunklen Rennrad.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

