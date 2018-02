Geldern (ots) - Am Mittwoch (28. Februar 2018) gegen 1.00 Uhr bemerkte ein Zeuge an der Kapuziner Straße ein umgefahrenes Straßenschild. Das Verkehrszeichen mit der vorgeschriebenen Fahrtrichtung stand auf einer Mittelinsel vor der Einmündung Ostwall. Das Auto des Unfallverursachers verlor an der Unfallstelle Fahrzeugteile. Anhand der Teile konnte die Polizei ermitteln, dass der Unfall durch einen grauen oder silberfarbenen Peugeot 308 verursacht wurde.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

