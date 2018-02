Kleve (ots) - Am Dienstag (27. Februar 2018) gegen 13.30 Uhr bemerkte eine 42-jährige Kleverin eine unbekannte Person in ihrem Haus an der Annabergstraße . Die 42-Jährige lief dem Unbekannten in ein Kinderzimmer hinterher und sah den Täter aus dem Fenster springen. Der Täter flüchtete über den Garten in unbekannte Richtung, wobei er noch "Tschüss" in Richtung der Kleverin sagte. Entwendet wurde Bargeld.

Der Täter soll circa 1,80 m groß, etwa 30 Jahre alt sein und eine normale Statur haben. Er hat ein schmales, auffallend blasses und verschwitztes Gesicht. Die Haare trug er kurz. Bekleidet war er mit einer grauen Kapuzenjacke und dunkelblauen Jeans. Er hatte eine helle Stofftasche dabei und sprach ohne Akzent.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

