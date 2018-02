POL-KLE: Kleve- Polizei nimmt Einbrecher fest/ Bewohner hörten Schritte in Wohnung

Kleve (ots) - Am Dienstag (27. Februar 2018) gegen 01.30 Uhr hörten die 24-jährige Bewohnerin und der 23-jährige Bewohner einer Erdgeschosswohnung an der Triftstraße Schritte in ihrer Wohnung. Sie informierten umgehend die Polizei, die das Haus umstellten und ein offen stehendes Fenster sowie eine beschädigte Wohnungstür feststellten.

Der Einbrecher versuchte erst, durch das offene Fenster, dann durch die Wohnungstüre zu flüchten. Beides misslang, da ihm jeweils Beamte gegenüberstanden. Schließlich konnte der Mann, ein 19-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland, durch die Einsatzkräfte im Keller des Hauses festgenommen werden. Bei der Festnahme hatte der 19-Jährige Bargeld und Dokumente der Wohnungsbesitzer bei sich. Die Staatsanwaltschaft ordnete am gestrigen Mittwoch die Untersuchungshaft an.

Die Kripo prüft derzeit noch, ob der 19-Jährige auch für einen versuchten Einbruch an der Antoniusstraße (siehe Pressemeldung vom 27.02.2018, 08.09 Uhr) in Betracht kommt.

