Emmerich (ots) - Am Montag (26. Februar 2018) gegen 20.45 Uhr fing im Esszimmer einer Doppelhaushälfte an der Bredenbachstraße ein Holztisch Feuer. Eine 43-jährige Hausbewohnerin hielt sich in diesem Moment im Obergeschoß auf. Sie bemerkte das Feuer und rief aus einem Fenster um Hilfe. Die freiwillige Feuerwehr Emmerich löschte den Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein Teil der Zimmerdecke beschädigt. Die 43-Jährige erlitt einen Schock und wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

