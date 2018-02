Bedburg-Hau (ots) - Am Dienstag (27. Februar 2018) gegen 16.20 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mann aus Kleve in einem 1er BMW auf der Gocher Landstraße (Bundesstraße 9) von Goch in Richtung Kleve. Als der 39-Jährige nach links in den Rodenwalder Weg abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden Citroen Saxo zusammen. Den Citroen fuhr ein 62-jähriger Mann aus Goch. Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurden mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

