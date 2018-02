Emmerich (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 22.50 Uhr, und Dienstag (27. Februar 2018), 8.25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Frankenstraße einen grauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-S8286. Das fünf Jahre alte Fahrzeug war in einer Grundstückszufahrt abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

