Rees-Mehr (ots) - In der Zeit zwischen Freitag und Montag (26. Februar 2018) öffneten unbekannte Täter am Gruenewaldsweg ein in Kippstellung stehendes Fenster einer Schule. Die Täter kletterten in das Gebäude und beschädigten eine Zwischentür. Aus einem Kühlschrank entwendeten sie drei Getränkeflaschen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

