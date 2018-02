Straelen (ots) - Am Montag (26. Februar 2018) gegen 17.20 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort in einem Audi A4 aus Richtung Bundesstraße 58 auf der Niersstraße. Als der 64-Jährige die Kreuzung Hetzerter Straße überqueren wollte, stieß er mit einem von rechts kommenden Ford Focus zusammen. In dem Ford war eine 56-jährige Frau aus Geldern auf der vorfahrtsberechtigten Hetzerter Straße in Richtung Kerken unterwegs. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Ford nach rechts von der Fahrbahn in einen etwa zwei Meter tiefen Graben und blieb dort auf dem Dach liegen. Die beiden Autofahrer verletzten sich schwer. Sie wurden mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

