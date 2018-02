POL-KLE: Kleve- Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter flüchtet ohne Beute

Kleve (ots) - Am Montag (26. Februar 2018) gegen 23.20 Uhr klingelte ein unbekannter Täter mehrfach an einem Einfamilienhaus an der Antoniusstraße. Die 72-jährige Bewohnerin reagierte zunächst nicht, bis der unbekannte Täter versuchte eine Glasscheibe der Haustüre einzuschlagen. Als die 72-jährige Klevern um Hilfe rief, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell