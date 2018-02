POL-KLE: Kleve - Polizei nimmt flüchtigen Dieb fest

Kleve (ots) - Am Sonntag (25. Februar 2018) gegen 21.30 Uhr wollte ein 27-jähriger Mann aus Kleve in einer Spielhalle am Bahnhofsplatz die verschlossene Kassenschublade öffnen. Als ein Zeuge ihn ansprach, schlug er diesem ins Gesicht. Anschließend verließ der 27-Jährige die Spielhalle. Kurz darauf trafen Polizeibeamte ihn an der Straße An der Münze an. Als der 27-Jährige die Beamten sah, warf er mehrere Gegenstände, die er in den Händen hielt, weg und flüchtete. Die Beamten stellten ihn an der Einmündung Gasthausstraße/Wasserstraße. Die weggeworfenen Gegenstände, u.a. mehrere Bücher und sogar ein angebrochener Sack Blumenerde, hatte der 27-Jährige zuvor an der Lohengrinstraße aus einem Hyundai Getz entwendet. Die Polizeibeamten nahmen ihn fest und leiteten ein Strafverfahren gegen den 27-Jährigen ein.

