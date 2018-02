Weeze (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. Februar 2018) brachen unbekannte Täter in Weeze mehrere Transporter auf. Auf dem York Way entwendeten die Täter aus einem roten Fiat Ducato mehrere Werkzeugmaschinen (siehe Meldung vom 23.02.2018, 14.11 Uhr).

An der Straße Am Heekeren brachen die Täter die Schiebetür eines grünen VW Transporters auf und entwendeten eine Tauchsäge sowie einen Werkzeugkoffer. Wenige Meter entfernt versuchten die Täter, die Heck- und die Seitentür eines weißen Mercedes Sprinter aufzuhebeln.

Am Buchenweg brachen die Täter einen blauen VW Crafter auf und entwendeten zahlreiche Werkzeugmaschinen von der Ladefläche.

Die Täter versuchten außerdem an der London Street, die Hecktür eines weißen Fiat Ducato aufzubrechen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell