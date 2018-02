POL-KLE: Geldern - Bürger helfen Polizei bei der Festnahme eines Ladendiebes

Geldern (ots) - Am Freitag (23. Februar 2018) gegen 13.50 Uhr entfernte ein 23-jähriger Mann aus Tönisvorst in der Umkleidekabine eines Geschäftes am Markt Sicherheitsetiketten von Hosen. Eine Angestellte bemerkte dies und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen ein, als der 23-Jährige aus dem Geschäft rannte. Zwei junge Männer halfen der Polizei, indem sie den Ladendieb nach einigen Metern Flucht festhielten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

