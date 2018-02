POL-KLE: Kalkar- Diebstahl aus LKW/ Täter entwenden hochwertiges Werkzeug

Kalkar (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag (25. Februar 2018), 15.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Hecktüre eines LKW auf, der an der Marienbaumer Straße in Höhe der Einmündung Himmelacker stand. Die Täter entwendeten von der Ladefläche diverses hochwertiges Werk u.a. eine Tauchsäge, zwei Akkuschrauber und eine Flex.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell