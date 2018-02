POL-KLE: Kleve- Ladendieb flüchtet und setzt Pfefferspray gegen Detektiv ein

Kleve (ots) - Am Samstag (24. Februar 2018) gegen 11.35 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus an der Großen Straße einen 25-jährigen beim Diebstahl von Herrenbekleidung. Als daraufhin der 45-jährige Detektiv den Ladendieb zur Rede stellte, sprüht dieser ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete. Trotz der Attacke konnte der Detektiv den 25-jährigen Emmericher nach kurzer Verfolgung stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den renitenten Dieb vorläufig fest. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde der 25-Jährige nach seiner Vernehmung auf freien Fuß gesetzt.

