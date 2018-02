Geldern-Veert (ots) - Am Sonntag (25. Februar 2018) gegen 1.30 Uhr gerieten auf dem Van der Velden Weg drei nebeneinander stehende Mülltonnen in Brand. Die Mülltonnen standen in einer Auffahrt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Mülltonnen wurden durch das Feuer zerstört. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell