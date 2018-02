Kleve (ots) - Am Sonntagabend (25. Februar 2018) gegen 22.45 Uhr beobachtet ein 33-jähriger Klever aus seiner Wohnung an der Materbornerallee drei männliche Personen, die sich vor einem Lebensmittelgeschäft aufhielten. Das Lebensmittelgeschäft befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, in dem sich auch die Wohnung des Klever befindet. Als der 33-Jährige von der Rückseite des Hauses verdächtige Geräusche hörte, sah er von seinem Balkon auf der Rückseite die drei männlichen Personen wieder. Als er sie ansprach, rannten die Drei über die Materbornerallee in Richtung Hoffmannallee weg. Der Klever konnte eine aufgebrochene Türe an der Rückseite des Mehrfamilienhauses feststellen und informierte die Polizei.

Bei den drei Personen soll es sich vermutlich um Jugendliche handeln, die zur Tatzeit schwarz gekleidet seien und einer soll eine helle Mütze getragen haben.

Hinweise zu Verdächtigem bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

