POL-KLE: Straelen- Einbruch in Doppelhaushälfte/ Täter hebeln Terrassentüre auf

Straelen (ots) - Am Sonntag (25. Februar 2018) zwischen 10.45 Uhr und 15.15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür an einer Doppelhaushälfte an der Großmarktstraße auf und durchsuchten das Haus. Die Täter kamen vermutlich über den Garten des Nachbargrundstücks und überstiegen den Trennzaun der beiden Häuser. Anschließend drückten sie die Rollladen der Terrassentüre hoch und hebelten diese auf. Entwendet wurden Bargeld und zwei Mobiltelefone.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

