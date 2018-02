POL-KLE: Verkehrsunfall mit Verletzten - Fahrer flüchtig

Kranenburg (ots) - Am 25.02.2018 gegen 01:29 Uhr erhielt die Polizeileitstelle in Kleve einen Anruf, in dem ein 42 jähriger Pole mitteilte nach einem Verkehrsunfall verletzt in seinem Fahrzeug zu liegen. Die genaue Unfallörtlichkeit konnte er nicht beschreiben. Eine Suche nach der Unfallörtlichkeit, auch unter Mithilfe eines Hubschraubers, verlief erfolgreich. Das Fahrzeug, ein Opel Corsa, wurde von den Polizeibeamten im Bereich der Bruchschen Straße in Kranenburg, in einem Graben liegend aufgefunden. Der Anrufer sowie seine 43 jährige ebenfalls aus Polen stammende Mitfahrerin wurden schwer verletzt dem Krankenhaus Kleve zugeführt. Da die Fahrzeuginsassen angaben, eine dritte Person die sich jedoch vom Unfallort entfernt hätte wäre der Fahrzeugführer gewesen, wurde die Umgebung auch unter Mithilfe eines Polizeihubschraubers mit negativem Erfolg abgesucht. Da beide Personen stark alkoholisiert waren wurden ihnen Blutproben entnommen. Zum Unfallhergang können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Augenscheinlich ist das Fahrzeug aus bisher noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Hinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040

