Wachtendonk (ots) - Am Mittwoch (21. Februar 2018) gegen 13.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter an der Bruchstraße einen geparkten schwarzen Chevrolet Captiva an der linken Seite. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Der männliche Unfallverursacher hatte ein südländisches Aussehen und trug einen Bart. Der Transporter hatte ein Kennzeichen aus Hamburg.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

