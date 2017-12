POL-KLE: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Straelen (Herongen) (ots) - Am ersten Weihnachtstag drangen Unbekannte zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Bergstraße ein. Nach erfolglosem Hebeln an einem besonders gesicherten Terrassenfenster warf man selbiges mit einem Backstein ein. Beim Durchsuchen sämtlicher Räume und Behältnisse entwendete man diverse Ausweisdokumente, Debitkarten und Smartphones. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/125-0.

