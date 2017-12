POL-KLE: Einbruch in Doppelhaushälfte

Geldern (Vernum) (ots) - Durch das Einschlagen einer Terrassenscheibe drangen Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 24.12.17, 10:00 Uhr, bis Montag, 25.12.17, 00:00 Uhr, in eine im Rohbau befindliche Doppelhaushälfte auf dem Schwanenweg ein. Sie durchsuchten die Örtlichkeit, ohne dass derzeit festgestellt werden kann, ob etwas entwendet wurde. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/125-0.

