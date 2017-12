POL-KLE: Tageswohnungseinbruch

Kleve (ots) - In der Zeit von Sonntag, 24.12.17, 18:00 Uhr, bis Montag, 25.12.17, 02:00 Uhr, drangen Unbekannte auf bisher nicht nachvollziehbarer Weise in eine Wohnung auf der Kermisdahlstraße ein und entwendeten einen Laptop. Da sie unerkannt entkamen, werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/504-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell