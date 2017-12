POL-KLE: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Uedem (Uedemerfeld) (ots) - Am Heiligen Abend vernahm der Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße Wiesengrund gegen 22:35 Uhr in seinem Haus verdächtige Geräusche. Als er Nachschau hielt, stellte er fest, dass seine Wohnung durchsucht worden war. Täter waren nicht mehr vor Ort. Bei der polizeilichen Spurensuche wurde festgestellt, dass sich Unbekannte Zutritt verschafft hatten, indem sie einen Fensterrahmen aufgebohrt hatten. Ob etwas entwendet wurde, muss noch festgestellt werden. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Goch, Tel. 02823/108-0, zu melden.

