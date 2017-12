POL-KLE: zwei Einbrüche in Wohnungen

Uedem (Uedemerbruch) (ots) - Am Heiligen Abend, zwischen 16:30 Uhr und 23:00 Uhr, drangen Unbekannte in zwei Wohnungen auf der Labbecker Straße ein. Sie hebelten die Terrassentüren auf, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse und entwendeten Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte. Sie entkamen unerkannt. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Goch, Tel. 02823/108-0, zu melden.

