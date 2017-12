POL-KLE: Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen

47652 Weeze (ots) - Am Freitag, 22.12.2017 um 17:00 Uhr befuhr eine 30jährige Fahrzeugführerin aus Weeze mit ihrem Pkw die Gocher Straße in Fahrtrichtung Goch. Vor der Einmündung Gocher Straße/Knappheide fuhr sie auf den Pkw eines 57jährigen Fahrzeugführers aus Kranenburg auf, der verkehrsbedingt warten musste. Beide Fahrzeugführer und zwei Personen aus dem Pkw des Kranenburgers wurden leicht verletzt. Die 30jährige Fahrzeugführerin stand unter der Einwirkung alkoholischer Getränke. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Ihr Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

