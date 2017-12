47623 Kevelaer (ots) - Am Freitag, 22.12.2017 zwischen 08:15 Uhr und 13:50 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Friedenstr. ein. Sie öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und drangen ins Wohngebäude ein. In den Wohnräumen durchsuchten sie mehrere Schränke und erbeuteten Schmuckstücke und Uhren. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kevelaer, Tel. 02832/9200

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell