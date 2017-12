Straelen (ots) - Am Donnerstag (21. Dezember 2017) gegen 12.50 Uhr war ein LKW Fahrer auf der Karl-Arnold-Straße unterwegs. In Höhe der Einfahrt zu einer Kerzenfabrik lief ein Hund auf die Straße. Der LKW Fahrer führte eine Vollbremsung durch, stieß aber mit dem Hund zusammen. Anschließend lief der Hund über eine unbebaute Fläche zurück zu seinem Besitzer, der an einem roten Container stand. Der Besitzer drehte sich um und ging mit seinem Hund in Richtung Annastraße weg.

Der Hund, vermutlich ein Münsterländer, hatte ein braun-schwarz-weiß geflecktes Fell und war rund 50cm groß.

Der Hundebesitzer sowie Personen, die Angaben zu ihm machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250 zu melden.

